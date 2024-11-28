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Ayrıntılı bilgi için https://kultursanat.izmir.bel.tr/Etkinlikler/Tur/Sinema adresi ziyaret edilebilir.

Bu kapsamda 1 Aralık’ta Issız Bir Yerde, 8 Aralık’ta Bergman Adası, 15 Aralık’ta Paris'te Gece Yarısı, 22 Aralık’ta Acı ve Zafer ile 29 Aralık’ta Aşkın Çekimi filmleri İzmir Sanat’ta ücretsiz gösterilecek. Gösterimler saat 19.00’da başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, yıl sonunda da İzmirlilere seyir zevki yaşatacak. Birbirinden güzel filmler, aralık ayında sinemaseverlerle buluşacak. İZMİR (İGFA) - İzmirli sinemaseverler, yılı Yeniden Sinematek gösterimleri ile kapatacak.

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