İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Küçük Menderes havzasında sadece bir yılda 94 yeni içme suyu sondaj kuyusu açma hedefine adım adım ilerliyor.İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Küçük Menderes havzasında kuraklığa bağlı su kesintilerinin önüne geçecek 94 yeni su kuyusu açıyor. Kesintisiz süren çalışmalar kapsamında 23 kuyunun imalatı tamamlandı.

Torbalı’nın kırsal yerleşimlerine kesintisiz su Torbalı’nın kırsal mahallelerinde devam eden çalışmalarla 16 mahallenin su sorunu tamamen çözüldü. 9 mahalleyi daha kesintisiz suya kavuşturmak için planlanan yatırımlar ise sürüyor. İlçenin 11 mahallesinde mevcut içme suyu kuyularının yetersiz kalması nedeniyle alternatif su kaynakları devreye alındı ve bölge sakinleri suya kavuştu. Bu mahallelerde yıl içerisinde açılacak yeni içme suyu sondaj kuyuları sayesinde içme suyu problemi kalıcı olarak çözülecek.

İmalat çalışmaları devam eden yeni kuyuların devreye alınmasıyla birlikte Dağkızılca, Çakırbeyli, Aslanlar ve Taşkesik mahalleleri de temiz ve kesintisiz suya kavuşacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, ihale çalışmaları tamamlanan ve devam eden 18 yeni alternatif su kaynağının imalatlarına kısa sürede içinde başlanacak.

Tire ve Bayındır’a alternatif su kaynakları Tire’nin merkez mahalleleri Kireli, Kahrat, Duatepe Bahariye ve Turan’da 10 yeni sondaj kuyusu açıldı. Kırsal mahalleler Sarılar, Dereli, Eskioba, Yenioba ve Mahmutlar’da ise 5 sondaj kuyusunun imalatı tamamlandı. İZSU yetkilileri imalatları biten 15 sondaj kuyusu sayesinde bu yaz Tire’nin su sıkıntısı yaşamayacağını belirtti. İlçenin Akmescit, Alacalı, Çayırlı, Çukurköy, Derebaşı, Kızılcahavlu, Kurşak, Kahrat, Osmancık, Yeğenli, Somak, Üzümler mahallelerinde ise içme suyu sondaj kuyusu imalatları devam ediyor.

Bayındır’ın Canlı, Yusuflu ve Çırpı mahallelerinde hizmet verecek 3 sondaj kuyusunun imalatı da tamamlandı. İZSU yetkilileri, tamamlanan kuyuların ilçedeki su sıkıntısını ortadan kaldırdığını ve bölgedeki sıkıntının kalıcı olarak çözülmesi hedefi kapsamında 13 yeni sondaj kuyusu imalatı daha planlandığını belirtti. İhale süreçleri tamamlanan sondaj kuyularının imalatlarına en kısa sürede başlanacak.

Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’da su sıkıntısı tarih oluyor Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçe merkezleri ile bağlı mahallelerinde yaşanan içme suyu sorunu da İZSU’nun yatırımlarıyla çözüme kavuşuyor. Üç etaptan oluşan içme suyu sondaj projesi ile toplam 40 yeni sondaj kuyusu açılarak 30 mahallenin kesintisiz su ihtiyacı karşılanacak. Projenin ilk etabının ihale süreci tamamlandı. Birinci etap kapsamında 10 derin sondaj kuyusu imalatı yapılacak. İhale süreci devam eden ikinci etap kapsamında 13, üçüncü etap kapsamında ise 17 yeni içme suyu sondaj kuyusu imal edilecek.

İletim hatları imalatları da sürüyor Yeni kuyulardan elde edilen içme suyunun bir an önce sisteme dâhil edilmesi ve vatandaşa ulaştırılması için de çalışmalar devam ediyor. Torbalı’da birbirine entegre çalışan içme suyu şebekesine sahip Subaşı, Kırbaş, Naime, Tulum ve Pamukyazı mahallelerinde yaz aylarında mevcut içme suyu kuyularının yetersiz kalmasından kaynaklı içme suyu sorunu için 6 kilometrelik yeni iletim hattı imalatı yapıldı. Devreye alınan yeni hatla Çaybaşı mahallesinde bulunan mevcut içme suyu kuyusundan bölgeye kesintisiz su iletiliyor.

İZSU ekipleri, Ayrancılar Egekent mevkiinde enerji kesintisi veya mevcut pompaların arızalanması durumunda bölge sakinlerinin zorunlu su kesintisinden etkilenmemesi amacıyla yeni bir projeyi de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Ayrancılar Suyunbaşı mevkiinde bulunan beşli terfi merkezinden ihtiyaç halinde Egekent şebekesine su sağlayacak alternatif hattın bağlantı çalışması yapılarak bölgenin altyapısı güçlendirilecek.

Tire merkez mahallelerinde ise 4 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattı imalatı da tamamlandı.

Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın ekonomik ömrünü tamamlamış, sık sık arızalanan şebeke ve iletim hatları da yenilenerek bölgenin içme suyu sorunu kalıcı olarak çözülecek.