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İzmit Belediyesi tarafından özel gereksinimli yakını veya çocuğu bulunan ailelerin günlük işlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için Kuruçeşme Yaşam Merkezinde hizmete açılan Kısa Mola Merkezi’nin 2’ncisi için harekete geçildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kuruçeşme Yaşam Merkezinde faaliyet gösteren ve özel gereksinimli çocuklar ve ailelerin gözdesi olan Kısa Mola Merkezinin yeni şubesi için hazırlıklar başladı.

Kısa Mola Merkezinde, özel gereksinime sahip çocuklar randevular doğrultusunda kaliteli şekilde vakit geçirirken, aileleri de çocuklarının kaliteli şekilde vakit geçirdiğini bilmenin gönül rahatlığıyla gündelik işlerini ve randevularını kolayca gerçekleştirebiliyorlar.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı dernekler toplantı yaparak ikinci şube üzerine fikir alışverişinde bulundular. Engellilere yönelik birimlerin ve faaliyetlerin öncesinde katılımcı bir bakış açısıyla faydalanıcı grubun isteklerini ve önerilerini dinleyen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kısa Mola Merkezinin açılış süreci, mekânın görselleri ve yapım aşamasına yönelik detayları Engelli Dernekleri ile paylaşarak onların önerilerini dinledi.

İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı derneklerle yapılan toplantı sonunda Engelli Meclisi üyeleri bu tür merkezlerin artmasına katkı sunan ve katılımcı politikaları dolayısıyla kendilerine söz hakkı veren Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti. Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşamla bağını güçlendiren bu güzel projenin ikinci şubesi için hayırlı olsun temennilerinde bulundular.