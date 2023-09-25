Kent genelindeki duvarları canlı renklerle donatan İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi Salim Efendi Sokak’taki elektrik trafosunu da 3 bin yıllık İzmit’in tarihi ile renklendiriyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, boş duvarları ve trafoları birbirinden güzel resimlerle yeniden tasarlayıp renklendirmeye devam ediyor.

Gri duvarları canlı renklerle buluşturan İzmit Belediyesi, yaşam, huzur, doğa, barış ve gençlik gibi kavramları duvarlara yansıtıyor.

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nde bulunan tarihi Osmanlı Hamamı’nın arka tarafındaki elektrik trafosunu da renklendiriyor. Salim Efendi Sokak üzerindeki elektrik trafosunda tarihi Su Kemerleri, Nikomedia Dönemi’nden İmparatorluk Sarayı, Azize Santa Barbara Kulesi ve Saat Kulesi gibi eserlerle İzmit’in 3 bin yıllık tarihine ışık tutuluyor.