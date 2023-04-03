İzmit Belediyesi ekipleri hem deprem hem de sel felaketinden etkilenen Adıyaman’ın Tut ilçesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Deprem ve sel felaketinin olumsuz etkiler yarattığı bölgelerde yaraları sarmaya devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, Adıyaman’ın Tut ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki çalışmalarını özveriyle sürdüren ekipler, Adıyaman’ın Tut İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde tehlike yaratan enkazları kaldırarak alana stabilize malzeme serim çalışması yaptı.

Stabilize serim çalışmasının ardından bölgede risk oluşturan durum ortadan kaldırıldı.