İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sık sık afet bölgesine giderek vatandaşların dertlerine ortak olmayı sürdürüyor. Başkan Hürriyet, Kahramanmaraş’ta kurulan Çadır Kente ziyarette bulundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi ekipleri merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelere destek çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Hürriyet sık sık bölgeye giderek hem depremzede vatandaşlarla görüşüyor hem de İzmit Belediyesi tarafından bölgede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceliyor.

Başkan Hürriyet, afet bölgesine gerçekleştirdiği ziyarete dair sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İzmit Belediyesi Ailesi olarak Başkan Yardımcılarımız ve Müdürlerimizle birlikte bu sabah Kahramanmaraş 12 Şubat İlçesi İzmit Belediyesi Çadır Kenti’ndeyiz. Buradaki depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek, daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için taleplerini dinliyoruz, daha fazla ne yapabilirizi buradaki vatandaşlarımızla değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.