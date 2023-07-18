İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu ve Dilek Yalçın, Akpınar TOKİ bölgesinde ikamet eden kadınlarla bir araya gelerek belediye bünyesinde kadınlara yönelik yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdiler.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizesinde mahallelerde kadınlarla buluşmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu ve Dilek Yalçın, Akpınar TOKİ bölgesinde ikamet eden kadınlarla bir araya geldiler. Mahalleli kadınlara müdürlük bünyesinde kadınlara yönelik yapılan çalışmalar ve faaliyetler anlatıldı.

Görüşmede kadınlara yönelik yapılacak çalışmalar hakkında mahallelinin de görüşleri dinlendi. Bir araya geldikleri ve taleplerini aktarabildikleri için memnuniyeti bildiren kadınlar başkan yardımcılarına teşekkür ettiler. Kadınlara fırsat eşitliği sağlamak, kadınların hem sosyal hem ekonomik yaşamda güçlenmesi sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü diğer mahallelerde de bu buluşmaları yaygınlaştırmayı amaçlıyor.