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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Atatürk’ün aziz hatıralarının yaşatıldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde düzenlenecek törene tüm İzmit halkını davet etti.

İzmit'te 'Foto-Video Maraton' için başvurular sürüyor

İzmit'te 'Foto-Video Maraton' için başvurular sürüyor

İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde gerçekleştireceği törenle anacak KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım günü saat 09.05’te Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anılacak.

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