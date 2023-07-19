İzmit Belediyesi bölge halkı ve esnafın ihtiyacı doğrultusunda Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nın şeffaf brandalarını yenilediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayazma Mahallesi semt sakinlerinin ve pazar esnafının taleplerine cevap vererek, geçmiş seneler içerisinde tahrip olmuş, sökülmüş ve tamir edilemeyecek derecede yıpranmış olan pazar yeri cephe brandalarının tamamını yenileri ile değiştirdi.

Hem katlanarak tam boy hem de makaralı-ipli pratik sistemle yarım boy katlanan 63 adet cephe brandası sayesinde, pazar alanında vatandaşlar için konfor ve özellikle de kış aylarında korunaklı bir ortam sağlanmış olacak. Bölge halkı ve pazarcı esnafı çalışmadan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.