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İzmit Ayazma Mahallesinde, vatandaşların sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak futbol sahasında inşa çalışmaları sürüyor.Kocaeli (İGFA) - Vatandaşların spor yapıp sağlık bir şekilde yaşayabilmesi için şehirdeki spor tesislerini çoğaltan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit Ayazma Mahallesi’ne 800 metrekare alan üzerine 21x36 ebatlarında inşa ettiği futbol sahasında çalışmalar devam ediyor.

PERDE DUVAR BİTMEK ÜZERE

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında futbol sahasının çevresindeki perde duvarın yapımında sona yaklaşıldı. Daha sonrasında ise sırası ile dolgu, sentetik çim saha yapımı, galvaniz çit ve son olarak sahanın üstündeki tavan ağı ile kaplanması gerçekleştirilecek.

DOYASIYA SPOR YAPMA İMKÂNI

İzmit Ayazma Mahallesi ada 726 parsel 1’e inşa edilen futbol sahası bölgede yaşayan gençlere doyasıya spor yapma imkânı sağlayacak. Proje kapsamında 800 metrekare alan üzerine 21x36 ebatlarında sentetik futbol sahası inşa edilecek. Bununla birlikte sahanın çevre duvarları, drenaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışması yapılacak.