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Vatandaşlar stantları boş bırakmazken üreticilerin de yüzü güldü.

Üreten ve üreticiyi destekleyen İzmit Belediyesinin geleneksel olarak gerçekleştirdiği İzmit Bal Günleri etkinliği ilk günden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İzmit Belediyesi ile Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında düzenlenen İzmit Bal Günleri 14-15-16-17 Eylül tarihlerinde İzmit Belediye Meydanı’nda vatandaşları bekliyor.

İzmit Belediyesi ile Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında her yıl düzenlenen İzmit Bal Günleri etkinliği belediye meydanında başladı KOCAELİ (İGFA) - Kentimizdeki bal üreticilerini desteklemek ve doğal, katkısız ürünleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen İzmit Bal Günleri başladı.

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