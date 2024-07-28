İzmit Belediyesi, Cumhuriyet Parkında bulunan 15 Temmuz Anıtını vatandaşlardan ve esnaftan gelen talepler doğrultusunda incelediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve Park Bahçeler Müdürü Devrim Bal 15 Temmuz Anıtında incelemelerde bulundu. Heyet bölge sakinlerinin taleplerini de dinledi. Önümüzdeki süreçte anıta dair yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

Anıtla ilgili geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da, “Anıtın yenilenmesi, değiştirilmesi veya kaldırılması konusunda alınacak nihai karar, yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenecek ve kamuoyuna 29 Temmuz Pazartesi günü detaylı bir açıklama ile duyurulacaktır” ifadeleri kullanıldı.