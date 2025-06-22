Kocaeli İzmit Belediyesi Aquaparkı, yaz sıcaklarında serinlemek ve eğlenceli anlar yaşamak isteyenler için 23 Haziran’da kapılarını açıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Kocaeli’nin ilk aquaparkı olma özelliğini taşıyan Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki Aquapark, yaz sezonunu 23 Haziran’da açıyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Aquapark’ta 11.00 - 18.00 saatleri arasında doyasıya eğlenebilecek.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ AKTİVİTELER

Farklı yaş gruplarına hitap eden su oyunları ve kaydıraklarla donatılan Aquapark’ta hem çocuklar hem de yetişkinler için birbirinden eğlenceli aktiviteler sunuluyor. Renkli atmosferiyle yazın vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen tesis, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.