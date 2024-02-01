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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Ambarcı ve Kaynarca Köyünü ziyaret ederek bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını dinlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, her gün faklı köylerde vatandaşların kapısını çalmaya devam ediyor. Çınar Ekibi son olarak Ambarcı ve Kaynarca Köyünü ziyaret etti. Tüm evlerin kapısını çalan ekip, vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini dinledi. Çınar Ekibini memnuniyetle karşılayan köy sakinleri Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini sundu. Çınar Ekibi, köy ziyaretlerine devam edecek.