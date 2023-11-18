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Kocaeli İzmit Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında öğrencilerin ara tatilini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği Çocuk Atölyeleri programları 41 Burda AVM’ de devam etti KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün çocuklara özel hazırladığı Çocuk atölyeleri ile öğrencilerin ara tatilleri eğitici ve öğretici bir şekilde geçiyor. Çocukların ara tatilini değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen atölye etkinlikleri bu hafta sonu da 41 Burda AVM’de devam etti.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Çocuklar Takı Tasarım ve Tokat Baskı Atölyesi ile hayal ettiklerini kendi elleriyle yapma fırsatı yakaladı. Takı Tasarım ve Tokat Baskı Atölyesi çalışmalarına katılan öğrenciler programdan çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Çocuklar ve ebeveynleri yaptıkları el emeği ürünler ile 41 Burda AVM’den mutlu ayrıldı.

EL BECERİLERİ GELİŞİYOR

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün çocuklar için düzenlediği atölyeler yoğun katılımla kentin farklı noktalarında devam ediyor. Atölye çalışmaları ile el becerilerini geliştirirken bir yandan da keyifli vakit geçiren çocuklar sosyalleşme fırsatı yakalıyor.