İzmit Belediyesi yöneticileri ve Çınar Ekibi, Bakırcılar Çarşısı esnafını ziyaret ederek esnafı dinlerken, taleplerini de not aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kent esnafının yanında olmayı sürdüren İzmit Belediyesi yöneticileri, esnafın sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor. İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Bakırcılar Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinde İzmit Belediyesi yöneticileri, esnafın bölgede yaşadığı sorunları ve taleplerini dinledi. Heyete İzmit Çınar Ekibi eşlik ederken bölge esnafı İzmit Belediyesinden gelen heyete teşekkürlerini iletti.