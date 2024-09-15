Kocaeli'de İzmit Belediyesi, ilimizin tanınan ve sevilen isimlerinden olan merhum Erdal Baykara adına futbol turnuvası düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Kocaeli Kandıralılar Derneği, Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) ve Bekirderespor işbirliğinde 2 yıl önce aramızdan ayrılan spor camiasında tanınan ve sevilen ismi Erdal Baykara adına Nihat Güner Spor Tesisleri’nde futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya minik sporculardan oluşan 5 takım katıldı. Turnuvada minik sporcular kıyasıya mücadele etti.

Erdal Baykara anısına düzenlenen futbol turnuvasının sonunda Aynur Baykara eşi Oğlu Oğuzhan Baykara ve yakınlarına günün anısına plaket verilirken, turnuvada mücadele eden Bekirderespor, Kandıraspor, Alikahyaspor, Ayazmaspor ve İzmit Baçspor Kulüplerinin minik sporcularına madalya verildi.