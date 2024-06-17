İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan personelle bayramlaşarak Kurban Bayramlarını kutladı KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ile Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan çok sayıda personel katıldı. Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Lütfü Obuz Başkan Hürriyet’in bayram tebriklerini ileterek tüm personelin Kurban Bayramını kutladı. Personel de bayramlaşma programından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: igf