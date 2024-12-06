Mahalle gezilerine devam eden İzmit Belediyesi yetkilileri, bu hafta Sarışeyh ve 28 Haziran Mahallesini ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahalle ziyaretleriyle kentin ihtiyaçlarını yerinde belirlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Belediye Başkan Yardımcıları Vildan Bacıoğlu Taşkan, Neslihan Çakır, Meclis Üyesi Özcan Özer, Köy Hizmet Masası Sorumluları Turgay Oruç, Ali Filiz, İsmail Akdeniz, ve birim müdürleri Sarışeyh ve 28 Haziran Mahallelerini ziyaret etti

İHTİYAÇLAR TESPİT EDİLDİ

Heyet, ilk olarak Sarışeyh Mahalle Muhtarı Tuncay İnce’nin ev sahipliğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve bölge halkının ihtiyaçlarını dinledi. Ardından 28 Haziran Mahallesine geçen ekip, burada da Muhtar Mukaddes Mengül ile bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit etti.

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

Vatandaşlar, ziyaret programından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler. İzmit Belediyesi yetkililerinin kent genelinde sürdürdüğü ziyaretler devam edecek.