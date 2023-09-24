İzmit Belediyesi, Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Deneğini ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Beleidyesi Basın Koordinatörü Cem Şakoğlu ve Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu tarafından yapılan ziyarette Dernek Başkanı Hasan Aktürkoğlu ve dernek üyeleri hazır bulundu.

Dernek binasında, uzman tercüman eşliğinde gerçekleşen buluşmada işitme engellilerin istek ve önerileri dinlenirken onlar için yapılabilecekler için fikir alışverişinde bulunuldu.

İzmit Belediyesi olarak engellilere yönelik çalışmaların her zaman öncelikleri olduğunu belirten Basın Koordinatörü Cem Şakoğlu, “Projelerimizi hazırlarken engellilerimizin bu hizmetlerden daha fazla faydalanmalarını sağlamak, onların günlük hayatlarını daha da kolaylaştırmak adına kafa yoruyoruz. Sizlerin sosyal hayata daha fazla dahil olmanızı istiyoruz” dedi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selam ve sevgilerini ileten belediye yetkilileri dernek üyeleriyle uzun uzun sohbet etti.