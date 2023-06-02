İş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla yoğun mesai harcayan İzmit Belediyesi, işveren ve iş arayan vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, Uluslararası CEVA Lojistik şirketinin talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu.

İzmit Belediyesi Leyla Atakan Kütüphanesi Toplantı Salonunda, CEVA Lojistik Yetkilisi Halil Dumanlı iş arayan kişilerle birlikte bir araya geldi. Formları doldurulduktan sonra katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Yetkililer, yapılan incelemenin ardından aranan kriterlere uyan kişileri, bir kez daha görüşmek ve uygun olan adayları iş başı yaptırmak üzere Köseköy Tesislerine davet etti. Vatandaşlar uygulamadan dolayı İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekibine teşekkür ettiler.