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İzmit Belediyesi İstihdam Birimi iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İstihdam Birimi firmalarla gerçekleştirdiği ortak çalışmalar sonucunda CEVA Lojistik şirketinde 37 kişinin istihdam edilmesine vesile oldu

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ‘İstihdam Birimi’ iş arayan birçok vatandaşa destek olmayı sürdürüyor. İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, Uluslararası CEVA Lojistik şirketinin talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu.

22 Aralık’ta İzmit Belediyesi ve CEVA Lojistik firması ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında İzmit Belediyesi İstihdam Birimine müracaat eden 54 kişi ile görüşme gerçekleştirildi. Firma tarafından olumlu değerlendirilen 37 adaya işbaşı evrakları verilerek işbaşı yaptırıldı. Bu sayede İzmit Belediyesi İstihdam Birimi tarafından iş arayan 37 kişinin istihdamı sağlanmış oldu.