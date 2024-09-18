İzmit Belediyesi, 20-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kapanca Sokak Festivali ile şehre yeni bir kültürel etkinlik kazandıracak. İzmit’in tarihi dokusunu canlandırarak festival, birbirinden renkli etkinliklere sahne olacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Kapanca Sokak Festivali için dolu dolu bir program hazırlandı. İzmit Belediyesi, üç gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle festival havasını kente yaşatacak.

ZENGİN PROGRAM İÇERİĞİ

İzmit Belediyesi, daracık sokaklarında sıralanan ahşap evleri ve korunmuş tarihi yapılarıyla ünlü Kapanca Sokak’ı yeniden canlandıracak. Festival, her yaştan ziyaretçi için zengin bir program sunacak. Çocuklar için animasyonlar, İzmit’in ünlü pişmaniyesinin yapım gösterileri ve bölgenin lezzetleriyle dolu yiyecek alanları katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca, festival programı çeşitli konserler ve sanatsal atölyelerle de renklendirilecek.

Etkinlik programı şöyle;

20 EYLÜL CUMA

14.30 Çocuk Etkinlikleri - Akçakoca İlkokul Bahçesi

15.15 İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu “Hediye Canavarı” Kukla Oyunu - Akçakoca İlkokul Bahçesi

16.00 Çini Atölyesi, Seramik Atölyesi, Çanta Baskı Atölyesi

18.00 Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO)

18.30 Meydanda Toplu Pişmaniye Çekimi (Naz Pişmaniye-Simay Pişmaniye) Akçakoca Meydanı

17.30 Festival Korteji - Belsa - Kültür Tepesi - Akçakoca Meydanı

17.30 Tokat Baskı Çanta Yapım Atölyesi - Zübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezi

19.10 Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Gösterisi - Akçakoca Meydanı

19.45 Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, Edirne Belediye Bandosu Performansları

20.45 Yasin Koçman Konseri

21 EYLÜL CUMARTESİ

09.00 Hoşgörü Yolu: 1. Etap Yürüyüşü - Toplanma: İzmit Belediyesi Önü

12.00 Modern Tavla Turnuvası - Akçakoca Meydanı

14.00 Çocuk Etkinlikleri - Akçakoca İlkokul Bahçesi

14.00 Çini Atölyesi, Seramik Atölyesi, Çanta Baskı Atölyesi - Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO)

15.00 Tokat Baskı Çanta Yapım Atölyesi - Zübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezi

15.30 Kent Orkestrası Akustik Müzik Dinletisi - Sarnıç

15.30 Marmara Yazarlar Şairler Ozanlar Derneği Türkü ve Şiir Dinletisi - Şiir ve Edebiyat Evi

16.30 İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu “Hediye Canavarı” Kukla Oyunu - Akçakoca İlkokul Bahçesi

17.00 TÜSŞAD Şiir Dinletisi - Şiir ve Edebiyat Evi

17.00 Helva İkramı - Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği - Akçakoca Meydanı, Akçakoca Bey Anıt Önü

17.30 29 Ekim Kadınları Derneği TSM Konseri - Akçakoca Meydanı

18.30 Aydili Sanat Derneği Şiir Dinletisi - Şiir ve Edebiyat Evi

19.00 TEMAUL “Kısa Film Gösterimi ve Ali Rıza Bayazıt Söyleşisi”

19.30 İzmit Belediyesi Kent Orkestrası Konseri

22 EYLÜL PAZAR

14.00 Çocuk Etkinlikleri - Akçakoca İlkokul Bahçesi

14.00 Çini Atölyesi, Seramik Atölyesi, Çanta Baskı Atölyesi - Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO)

15.00 Tokat Baskı Çanta Yapım Atölyesi - Zübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezi

16.00 Kapanca Sokak ve Çevresi Anıları Söyleşisi - İzmit’in İzleri Anı Evi

16.00 Hayata Dönüş Derneği Ritm Atölyesi - Akçakoca Meydanı

16.30 İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu “Hediye Canavarı” Kukla Oyunu - Akçakoca İlkokul Bahçesi

16.30 Aktif Sanatçılar Derneği Şiir Dinletisi - Şiir ve Edebiyat Evi

17.00 Sertaç Tugay Konseri

KARMA SERGİLER

20-21-22 EYLÜL 14.00 - 18.00

Yeni Hamam (Sırrıpaşa Caddesi)

Helikon Çağdaş Sanat Derneği Heykel Sergisi

Doç. Dr. Safiye Başar Heykel Sergisi

SUSAKO (Kapanca Sokak)

Naciye Özdemir Kişisel Sergisi

Nurhan Gündoğdu Kişisel Sergisi

Saadet Uğuz Kişisel Sergisi

Sanayi Odası Butik Otel (Kapanca Sokak)

Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği –

“Hayat Devam Ediyor” İzmit Fotoğrafları Kolaj Sergisi

Metafor Sanat Topluluğu – Karma Heykel Sergisi

Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği “Çocuk Gözüyle Müzemi Fotoğraflıyorum” Fotoğraf Sergisi