İzmit Belediyesi, 20-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kapanca Sokak Festivali ile şehre yeni bir kültürel etkinlik kazandıracak. İzmit’in tarihi dokusunu canlandırarak festival, birbirinden renkli etkinliklere sahne olacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Kapanca Sokak Festivali için dolu dolu bir program hazırlandı. İzmit Belediyesi, üç gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle festival havasını kente yaşatacak.
ZENGİN PROGRAM İÇERİĞİ
İzmit Belediyesi, daracık sokaklarında sıralanan ahşap evleri ve korunmuş tarihi yapılarıyla ünlü Kapanca Sokak’ı yeniden canlandıracak. Festival, her yaştan ziyaretçi için zengin bir program sunacak. Çocuklar için animasyonlar, İzmit’in ünlü pişmaniyesinin yapım gösterileri ve bölgenin lezzetleriyle dolu yiyecek alanları katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca, festival programı çeşitli konserler ve sanatsal atölyelerle de renklendirilecek.
Etkinlik programı şöyle;
20 EYLÜL CUMA
14.30 Çocuk Etkinlikleri - Akçakoca İlkokul Bahçesi
15.15 İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu “Hediye Canavarı” Kukla Oyunu - Akçakoca İlkokul Bahçesi
16.00 Çini Atölyesi, Seramik Atölyesi, Çanta Baskı Atölyesi
18.00 Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO)
18.30 Meydanda Toplu Pişmaniye Çekimi (Naz Pişmaniye-Simay Pişmaniye) Akçakoca Meydanı
17.30 Festival Korteji - Belsa - Kültür Tepesi - Akçakoca Meydanı
17.30 Tokat Baskı Çanta Yapım Atölyesi - Zübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezi
19.10 Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Gösterisi - Akçakoca Meydanı
19.45 Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, Edirne Belediye Bandosu Performansları
20.45 Yasin Koçman Konseri
21 EYLÜL CUMARTESİ
09.00 Hoşgörü Yolu: 1. Etap Yürüyüşü - Toplanma: İzmit Belediyesi Önü
12.00 Modern Tavla Turnuvası - Akçakoca Meydanı
14.00 Çocuk Etkinlikleri - Akçakoca İlkokul Bahçesi
14.00 Çini Atölyesi, Seramik Atölyesi, Çanta Baskı Atölyesi - Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO)
15.00 Tokat Baskı Çanta Yapım Atölyesi - Zübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezi
15.30 Kent Orkestrası Akustik Müzik Dinletisi - Sarnıç
15.30 Marmara Yazarlar Şairler Ozanlar Derneği Türkü ve Şiir Dinletisi - Şiir ve Edebiyat Evi
16.30 İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu “Hediye Canavarı” Kukla Oyunu - Akçakoca İlkokul Bahçesi
17.00 TÜSŞAD Şiir Dinletisi - Şiir ve Edebiyat Evi
17.00 Helva İkramı - Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği - Akçakoca Meydanı, Akçakoca Bey Anıt Önü
17.30 29 Ekim Kadınları Derneği TSM Konseri - Akçakoca Meydanı
18.30 Aydili Sanat Derneği Şiir Dinletisi - Şiir ve Edebiyat Evi
19.00 TEMAUL “Kısa Film Gösterimi ve Ali Rıza Bayazıt Söyleşisi”
19.30 İzmit Belediyesi Kent Orkestrası Konseri
22 EYLÜL PAZAR
14.00 Çocuk Etkinlikleri - Akçakoca İlkokul Bahçesi
14.00 Çini Atölyesi, Seramik Atölyesi, Çanta Baskı Atölyesi - Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO)
15.00 Tokat Baskı Çanta Yapım Atölyesi - Zübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezi
16.00 Kapanca Sokak ve Çevresi Anıları Söyleşisi - İzmit’in İzleri Anı Evi
16.00 Hayata Dönüş Derneği Ritm Atölyesi - Akçakoca Meydanı
16.30 İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu “Hediye Canavarı” Kukla Oyunu - Akçakoca İlkokul Bahçesi
16.30 Aktif Sanatçılar Derneği Şiir Dinletisi - Şiir ve Edebiyat Evi
17.00 Sertaç Tugay Konseri
KARMA SERGİLER
20-21-22 EYLÜL 14.00 - 18.00
Yeni Hamam (Sırrıpaşa Caddesi)
Helikon Çağdaş Sanat Derneği Heykel Sergisi
Doç. Dr. Safiye Başar Heykel Sergisi
SUSAKO (Kapanca Sokak)
Naciye Özdemir Kişisel Sergisi
Nurhan Gündoğdu Kişisel Sergisi
Saadet Uğuz Kişisel Sergisi
Sanayi Odası Butik Otel (Kapanca Sokak)
Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği –
“Hayat Devam Ediyor” İzmit Fotoğrafları Kolaj Sergisi
Metafor Sanat Topluluğu – Karma Heykel Sergisi
Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği “Çocuk Gözüyle Müzemi Fotoğraflıyorum” Fotoğraf Sergisi