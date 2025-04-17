İzmit Belediyesi, mahalle ziyaretleri kapsamında Karaabdülbaki Mahallesinde incelemelerde bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahalle ziyaretleriyle vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Vildan Bacıoğlu Taşkan, Köy Hizmet Masası Sorumluları Turgay Oruç, Ali Filiz ve İsmail Akdeniz ile birim müdürleri, bu hafta Karaabdülbaki Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Heyete, Karaabdülbaki Mahalle Muhtarı Hüdayim Yıldız eşlik etti. Mahalle sakinlerinin talepleri, belediye ekipleri talepleri not alındı. Ziyaretlerde vatandaşlarla birebir sohbet eden ekip, sorunları yerinde tespit ederek mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri daha etkin yönetmeyi amaçlıyor.