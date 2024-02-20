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İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Türk Ocağı Eski Dönem Başkanı ve Milli Kuruluşlar Birliği Sözcü’sü Yücel Alpay Demir’i ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Türk Ocağı Eski Dönem Başkanı ve Milli Kuruluşlar Birliği Sözcü’sü Yücel Alpay Demir’e nezaket ziyaretinde bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten Aksu ve Bodur, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yücel Alpay Demir heyete teşekkürlerini sundu.