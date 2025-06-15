Kocaeli'de İzmit Belediyesi, bugün yapılan LGS öncesi öğrencilere ve velilere, okul önlerine kurulan stantlarda su ikramında bulunurken meclis üyeleri, sınav girenlere başarı dileklerinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Sınav günlerinde adayları ve aileleri yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, LGS’ye giren öğrencilerin bu yıl da yanında oldu. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, okul önlerinde kurulan stantlarda öğrencilere ve ailelerine su ikram edildi.

FATMA BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Meclis üyeleri sınava girecek öğrencilere ve ailelerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başarı dileklerini iletti. LGS adayları ve aileleri ikramlardan memnun olduklarını belirterek, kendilerini hiçbir zaman unutmayan Fatma Başkan’a teşekkürlerini iletti.