İhtiyaçları yerinde tespit ederek hızlı çözümler üretmek adına mahalleleri ziyaret eden İzmit Belediyesi programa Süleymaniye ve Kadıköy Mahallelerinde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi sürdürüyor. İzmit Belediyesi yöneticileri son olarak Süleymaniye Mahalle Muhtarı Mustafa Balkan ve Kadıköy Mahalle Muhtarı Melda Okur ile bir araya geldi.

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Ziyaret programında; İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk ve Lütfü Obuz, Belediye Meclis Üyesi Erdem Ercan, Başkan Danışmanı Hakan Yalçın, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır, Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, Zabıta Müdürü Ümit Fındık, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç, İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya yer aldı.

TALEPLER NOT ALINDI

Muhtarlar Mustafa Balkan ve Melda Okur ile birlikte mahalleleri gezen ekipler, sorunları yerinde tespit etti. Vatandaşlar da talep ve sorunlarını doğrudan belediye yöneticilerine iletti. Ekipler, ihtiyaçları tek tek not alırken gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılacağını ifade etti.