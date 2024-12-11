İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, kentin muhtarlarıyla 2024 Yönetişim ve Değerlendirme toplantılarının ikincisi Bekirpaşa Bölgesi muhtarlarıyla yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Aralık ayı içerisinde İzmit’in Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya ve Kuruçeşme bölgesi muhtarlarıyla 2024 Yönetişim ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor. Programın ikinci toplantısı Bekirpaşa bölgesi muhtarlarıyla yapıldı.

MUHTARLAR SÖZ ALDI

Dernekler Yerleşkesindeki programa muhtarların yanı sıra İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Neslihan Çakır, Vildan Bacıoğlu Taşkan ve birim müdürleri katıldı. Etkinlikte söz alan muhtarlar mahallelerde gerçekleştirilmesini istedikleri çalışmalara dair fikirlerini beyan ederek çözüm önerilerini paylaştılar. Muhtarlar ayrıca seçimden bugüne kadar süreçte İzmit Belediyesinin çalışmalarını değerlendirdiler.

TALEPLERE YÖNELİK HAREKET EDİLİYOR

İzmit Belediyesi yöneticileri de muhtarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve taleplere yönelik olarak çalışma programı oluşturduklarının altını çizdiler. Hem muhtarlar hem de İzmit Belediyesi yetkilileri toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek birbirlerine çalışmalarında başarılar dilediler.