İzmit Belediyesi yöneticileri, Kuruçeşme bölgesindeki mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla bölge muhtarlarıyla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahallelerin sorunlarına yerinde çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz ve Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Kuruçeşme bölgesinde yer alan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

MAHALLE İNCELEME GEZİLERİ YAPILACAK

Doğan Mahalle Muhtarı Saadettin Ölmez, Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel ve Yenimahalle Muhtarı Gökhan Lençper’e yapılan ziyaretlerde, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve sorunları masaya yatırıldı. Muhtarlar aracılığıyla mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerini dinleyen Obuz ve Aksu, bu talepleri en kısa sürede değerlendirmek üzere mahalle inceleme gezileri yapacaklarını belirtti.