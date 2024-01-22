Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kente yeni sosyal alanlar kazandıran İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi Uygur Caddesi ile Selman Sokak arasındaki bin 700 metrekare alana park yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi; çocukların doyasıya eğlenebileceği, vatandaşların sosyalleşebileceği park alanlarını kente kazandırmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki park çalışmalarına başladı. Uygur Caddesi ile Selman Sokak arasındaki park içerisinde; 205 metrekare çocuk oyun alanı, 35 metrekare kondisyon alanı, 16 metrekare kamelyalı oturma alanı, 72 metrekare gölgelikli oturma alanı, 440 metrekare yürüyüş yolu ve 900 metrekare yeşil alan yapılacak.

AHŞAP GRUPLARI ÖZKAYNAKLARLA ÜRETİCİLECEK

İzmit Belediyesi, park içerisindeki ahşap grupları öz kaynaklarıyla üretecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde; 2 adet 2 basamaklı tribün, 1 adet kamelya, 3 adet gölgelik, 9 adet bank üretimi yapılacak. Parka; çeşme, 10 adet aydınlatma direği, oyun grubu, salıncaklar ve kondisyon aletlerinin montajı yapılacak. Peyzaj çalışmaları kapsamında ise yeşillendirme yapılarak 5 adet Ladin ve 7 adet Hatmi Ağacı dikilecek.