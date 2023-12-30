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Kocaeli İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği ortaklığında Cumhuriyetimizin 100’ünü yılı sebebiyle düzenlediği Ulusal Şiir Yarışmasının kazananları belli olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında birbirinden anlamlı etkinliklere imza atmayı sürdürüyor. Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır kutlamaların gerçekleştiği kentimizde İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği iş birliğiyle Ulusal Şiir Yarışması düzenlendi. Vatan, özgürlük ve Bağımsızlık temasını içeren yarışmada kazanan isimler belli oldu.

ÖDÜL TÖRENİ 16 OCAK’TA

Jüri tarafından uygun görülen şiirler ise kitaplaştırılarak kentin kültürel hafızasına kazandırılacak. Birinci cumhuriyet altını, ikinci yarım altın, üçüncü çeyrek altın ve 2 kişi mansiyon ödülü olan gram altını almaya hak kazandı. Ödül töreni 16 Ocak Basın Onur Günü’nde gerçekleşecek.

İŞTE DERECEYE GİREN İSİMLER

Yarışmanın birincisi “Adını Gün Koydum” şiiri ile Yaşar Bayar, ikincisi “Düşün” şiiri ile Hakan Cucunel, üçüncüsü “Sesimi Sesin Adımı Adınla” şiiri ile Ulaş Can Çakan olurken mansiyon ödüllerini “Açmayan Goncadır Cumhuriyet” şiiri ile Nisa Nur İncelerli ve “Rotamız Cumhuriyet” şiiri ile Nevzat Bayramoğlu kazandı.