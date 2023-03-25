Adıyaman’ın Tut ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından kanalizasyon açma ve temizleme çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ortaklığında sürdürülüyorADIYAMAN (İGFA) - Yaşanan sel felaketinden etkilenen Adıyaman’ın Tut ilçesinde çalışmaları başlatan Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, yaraların hızlıca sarılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile beraber bölgede büyük emek harcıyor.

Büyük özveriyle süren çalışmaların hızlıca tamamlanması için harekete geçen ekipler, yol bakım onarım, kanalizasyon açma ve temizleme, şebeke suyu onarım çalışmalarını İBB’nin bölgedeki ekipleri ile ortaklaşa sürdürüyor.