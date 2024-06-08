İzmit Belediyesi ailesi, YKS adaylarını bu yıl da sınava girecekleri okulların önünde karşılayarak başarılar dileklerini ilettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) giren öğrencileri yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu. Belediye ekipleri, İzmit’in dört bir yanında bulunan okullarda kurdukları stantlarda öğrencilere su ikramında bulundu. Aynı zamanda sınava giren öğrencilere başarı dileklerinde bulundular.

ÖĞRENCİ VE AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başarı dileklerini ileten ekipler arasında başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve masa sorumluları da yer aldı. Öğrenciler ve aileleri, İzmit Belediyesinin bu anlamlı desteği için teşekkürlerini iletti.