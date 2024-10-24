İzmit Belediyesi yöneticileri Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Kandıra İlçe Müftüsü Rahmi Sancar’ı ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer, İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık İsmet Kanık ve geçmiş dönem CHP İlçe Başkanı Recep Şenol Kandıra İlçe Müftüsü Rahmi Sancar’ı ziyaret etti. Gerçekleştiren ziyarette İzmit Belediyesi yöneticileri Kandıra İlçe Müftüsü Rahmi Sancar’ın Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti. Kandıra İlçe Müftüsü Rahmi Sancar da İzmit Belediyesi ailesine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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