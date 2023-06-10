Kocaeli'nin İzmit Belediyesi yöneticileri ve Çınar Ekibi, Yuvam Akarca Pazar esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnafa Başkan Hürriyet’in selamlarını ileten heyet, esnafın taleplerini de not aldıKOCAELİ (İGFA) - Düzenli olarak pazar esnafı ziyaretlerini sürdüren Kocaeli'nin İzmit Belediyesi yöneticileri, her gün başka bir semt pazarını ziyaret edip sorunları yerinde gözlemlemeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Birol Sağlam, Ercan Umutlu ve İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Yuvam Akarca Pazar alanında esnafı ziyaret etti. İzmit Belediyesi heyetine, Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan’da eşlik etti.

SOĞUK LİMONATA İKRAM EDİLDİ

Her hafta cumartesi günü kurulan pazarı ziyaret eden İzmit Belediyesi yöneticileri, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Esnafın bölgede yaşadığı sorunları ve taleplerini dinleyen heyete İzmit Çınar Ekibi eşlik ederken esnaf ve vatandaşlara soğuk limonata ikram edildi. Bölge esnafı İzmit Belediyesinden gelen heyete teşekkürlerini iletti.