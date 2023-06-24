Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet haftanın son iş gününde belediye personeliyle bayramlaştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı öncesinde haftanın son iş günü belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Hürriyet personellere bayram çikolatası ikram etti. Bayramlaşma programında başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu.

“MUTLU BAYRAMLAR DİLİYORUM”

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Hürriyet, “Bu dönem içerisinde kutlayacağımız son bayram olacak. O yüzden de hazır pandemi koşullarını da atlatmışken böyle bir bayramlaşma programı yapalım dedik. Katılım gösteren tüm personelimize teşekkür ediyorum. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar diliyorum” dedi.