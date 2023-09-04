İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ali Filiz ve Çınar Halk Masa Sorumlusu Alpaslan Güllü, avlanma sezonunun başlamasıyla birlikte ‘vira bismillah’ diyen balıkçıları ziyaret ederek hem Başkan Hürriyet’in selamlarını iletti hem de bereketli kazançlar dilediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ali Filiz ve Çınar Halk Masa Sorumlusu Alpaslan Güllü, 1 Eylül’de balık av sezonunun başlamasıyla birlikte İzmit’teki balıkçı esnaflarını ziyaret ederek Başkan Hürriyet’in selamlarını iletti.

Koordinatör Ali Filiz, balıkçı esnafına bereketli bir av sezonu diledi.

Balıkçı esnafı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.