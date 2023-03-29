İzmit Belediyesi, Buğday Verimliliğini Arttırma ve Yerli Buğday Tohumunu Destekleme Projesi kapsamında çiftçiye yüzde 70 hibeli üre gübresi dağıtacak.

İZMİT(İGFA) Üreten belediye vizyonuyla üreticilere öncü olmaya ve destek vermeye devam eden İzmit Belediyesi, çiftçilere katkı sunmayı sürdürüyor. İzmit Belediyesi Buğday Verimliliğini Arttırma ve Yerli Buğday Tohumunu Destekleme Projesi kapsamında çiftçiye yüzde 70 hibeli üre gübresi verecek.

BAŞVURULAR MODERN HAYVAN PAZARINDA YAPILACAK

Üre gübresi desteğinden sadece Nusrat Buğday Tohumu Hibe programından yararlanmış çiftçiler faydalanacak. Yüzde 70 hibeli üre gübresi desteği için başvurular ve katılım payı ödemeleri İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Modern Hayvan Pazarından yapılacak.

KATILIM PAYLARI 3-7 NİSAN

Nusrat buğday tohumu desteği almış çiftçilerin Üre gübresi alabilmesi için 3 Nisan Pazartesi - 7 Nisan Cuma günleri arasında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Modern Hayvan Pazarı’na nüfus cüzdanı fotokopileriyle gelip katılım payını ödemesi gerekiyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar İzmit belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tel: 3180000 / 6022 - 6024 – 6025 numaralı hatları arayabilirler.