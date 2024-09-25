Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde projelerine bir yenisini kazandıran İzmit Belediyesi, Kent Lokantası’nda ‘Askıda Yemek’ uygulamasını başlattıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek, Kent Lokantası’nda "Askıda Yemek" uygulamasını başlattı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, ihtiyaç sahibi kişilere 4 çeşit yemek ikram ederek dayanışma kültürüne katkıda bulunabilecek.

DOĞRUDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK

Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, askidayemek.com.tr adresi üzerinden sisteme girip bağış yapabilecek. Yapılan bağışlar, İzmit Belediyesi tarafından organize edilerek doğrudan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

İZMİT KENT LOKANTALARINDA 2.0 DÖNEMİ

İzmit Belediyesi, "Askıda Yemek" uygulamasını entegre ederek Kent Lokantası’nı yeni bir aşamaya taşıdı. "Kent Lokantası 2.0" adı verilen bu model, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü daha da güçlendirmek amacıyla devreye sokuldu. Bu yeni sistemle hem daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılması hem de daha etkili bir sosyal dayanışma ağı oluşturulması hedefleniyor.