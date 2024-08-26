İzmit Belediyesi geleneksel hale getirdiği işçi ziyaretlerine Bekirdere ve Alikahya bölgelerinde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi sabah saatlerinde servis bekleyen emekçilerle buluşmaya devam ediyor. Bekirdere ve Alikahya bölgelerinde gerçekleşen programa İzmit Belediyesi Başkan Vekili Erdem Ercan, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Meclis üyesi Celal Hülür, Park Bahçeler Müdürü Devrim Bal, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç ve Yuvam Hizmet Masası Sorumlusu Murat Özer katıldı.

EMEKÇİLERDEN TEŞEKKÜR

Çınar Ekibi de servis bekleyen işçilere kek ve meyve suyu ikram ederek ‘hayırlı işler’ dileklerinde bulundu. Vatandaşlar ise yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.