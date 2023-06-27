Kurban Bayramı’nda Gıda Bankası ve Aşevi üzerinden bağışlanacak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan İzmit Belediyesi, bağış yapmak isteyen vatandaşları Kurban Bayramı boyunca Gıda Bankası ve Aşevi’ne bekliyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı’nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuracak. Kurban Bayramı boyunca hayırseverlerin bağışlayacağı etleri kabul edecek olan İzmit Belediyesi, bağışları ihtiyaç sahibi ailelere eşit bir şekilde pay edecek. Aşevi ve Gıda Bankası, bayram boyunca 10.00 – 19.00 saatleri arasında bağış kabul etmek için açık olacak.

BAĞIŞ NOKTALARI

İzmit Belediyesi Gıda Bankası

Adres: M. Ali Paşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:35/A Dükkan/5 (M.Ali Paşa Tramvay Durağı Karşısı, A101 Yanı)

Tel: 0262 331 88 68

İzmit Belediyesi Aşevi

Adres: Ayazma Mah. 17 Ağustos Bulvarı No:112 (Ayazma Kültür Merkezi Binası İçi)

Tel: 0262 318 03 03