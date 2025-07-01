Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi'nde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli istinat duvarının yerine yenisini inşa ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, Turgut Mahallesi Huzur Sokak’ta bulunan mevcut istinat duvarının tehlike oluşturması üzerine harekete geçti. Yenileme çalışmaları çerçevesinde, mevcut istinat duvarının yerine daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir duvar inşa ediliyor.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

30 ton demir 300 metreküp betonun kullanılacağı yeni istinat duvarı 7,5 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde olacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan istinat duvarı yenilme çalışmasıyla bölge daha güvenli hale gelecek.