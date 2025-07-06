Kutsal topraklardan dönen muhtarları yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, hem tebrik etti hem de manevi birlikteliğe vurgu yaptı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur ile İnanç Masası Başkanı İsmet Kanık, kutsal topraklardan dönen muhtarları ziyaret etti.

Hac vazifesini yerine getiren İzmit Karaabdülbaki Mahallesi Muhtarı Hüdayim Yıldız, Başiskele Camidüzü Mahallesi Muhtarı Recep Bıyık ve Körfez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Can’a hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu.

Yetkililer, kutsal topraklarda yapılan ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, İzmit Belediyesi’ne nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.