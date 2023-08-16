İzmit Belediyesi, Ülke genelinde yaşanan ekonomik zorluklara rağmen, işçi dostu politikalarını sürdürerek işçilerin haklarını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Belediye, işçişlerine yüzde 22 zam yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, her zaman önceliklerinin vatandaşların refahı ile çalışanların hakları olduğunun altı çizildi.

Son dönemde Türkiye'de artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle birçok sektör zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, "İzmit Belediyesi olarak, işçilerimizin yaşadığı mali zorlukları en aza indirgemek ve adil bir şekilde destek olmak için elimizden geleni yapmaktayız. Bu kapsamda işçilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz değerlendirmeler sonucunda, onların emeğine layık bir şekilde kazanç sağlayabilmeleri amacıyla yüzde 22 oranında zam yapma kararı aldık. Üstelik, kendi bütçemizi en iyi şekilde kullanarak, büyükşehir belediyelerinin uyguladığı zam oranının da üzerine çıkarak işçilerimize daha fazla destek sunmaya karar verdik. İşçilerimizin katkıları ve emekleri belediyemizin temel taşıdır. Onların refahını ve mutluluğunu korumak ve artırmak amacıyla yürüttüğümüz çaba, bizim için büyük bir öneme sahiptir. İşçilerimize ve halkımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirirken, her zaman adil, şeffaf ve insan odaklı bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.