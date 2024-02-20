Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kahraman gazileri unutmayan İzmit Belediyesi, şehirde yaşayan Gazileri ziyaret ederek saygı ve minnet duygularını dile getiriyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi şehit aileleri ve gazileri unutmayarak sık sık ziyaret programları gerçekleştirmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Eray Bodur, Kocaeli^de ikamet eden Kıbrıs Gazisi Şaban Aydın’ı ziyaret ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Her daim kıymetli gazi ve ailelerinin yanlarında olacaklarının altını çizen ekip, Gazi Şaban Aydın’a hediyelerini takdim etti.