İzmit Belediyesi hafta sonu boyunca sürecek Kapanca Sokak Festivali için 2 farklı güzergahtan ücretsiz ring servis hizmeti verecek KOCAELİ (İGFA) - Kapanca Sokak Festivali için hafta sonu boyunca hizmet verecek olan ücretsiz ring servisleri Alikahya ve Cumhuriyet Parkı’ndan 13.30-15.30-17.30 saatlerinde kalkacak. İzmit Belediyesi tüm vatandaşları kentin tarihi dokusunu yansıtan bu anlamlı festivale davet etti. 

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GÜZERGAHLAR

1. Alikahya Düğün Salonu - Yuvam Akarca Cumhuriyet İş Merkezi - Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarlığı - Yahya Kaptan Mahalle Muhtarlığı 

2. Cumhuriyet Parkı - Leyla Atakan Caddesi Durağı

Kaynak: igf