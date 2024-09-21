İzmit Belediyesi hafta sonu boyunca sürecek Kapanca Sokak Festivali için 2 farklı güzergahtan ücretsiz ring servis hizmeti verecek KOCAELİ (İGFA) - Kapanca Sokak Festivali için hafta sonu boyunca hizmet verecek olan ücretsiz ring servisleri Alikahya ve Cumhuriyet Parkı’ndan 13.30-15.30-17.30 saatlerinde kalkacak. İzmit Belediyesi tüm vatandaşları kentin tarihi dokusunu yansıtan bu anlamlı festivale davet etti.

GÜZERGAHLAR

1. Alikahya Düğün Salonu - Yuvam Akarca Cumhuriyet İş Merkezi - Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarlığı - Yahya Kaptan Mahalle Muhtarlığı

2. Cumhuriyet Parkı - Leyla Atakan Caddesi Durağı