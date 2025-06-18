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Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yolda yapılacak çalışmada toplam 1050 metrekarelik alana 150 metreküp beton dökülecek. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kocaeli İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi’nde Gazi Süleyman Paşa Yurdu’na ulaşımı sağlayan bağlantı yolunda beton yol çalışmasına başladı. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kabaoğlu Mahallesi’nde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Gazi Süleyman Paşa Yurdu bağlantı yolunda beton yol çalışması başlatıldı.

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