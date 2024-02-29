İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Eray Bodur Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenol Koza’ya nezaket ziyaretinde bulunarak Başkan Hürriyet’in selamlarını iletti KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi koordinatörleri saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur’un son durağı Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği oldu. İkili Dernek Başkanı Şenol Koza ve dernek üyeleri tarafından büyük bir misafirperverlikle karşılandı.

HÜRRİYET VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLEDİ

Ozan Aksu ve Eray Bodur, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenol Koza’ya hediye takdiminde bulunarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Dernek Başkanı Şenol Koza ve dernek üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesinin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini vurgulayarak Başkan Hürriyet ve ekibine başarı dileklerini ilettiler.