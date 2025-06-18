İzmit Belediyesi, yaz tatiline giren öğrencilerin karne sevincini hediye ile taçlandırıyor. "Karneni Getir, Biletini Götür!" etkinliği ile çocuklara hem karne heyecanı hem de eğlenceli bir tatil başlangıcı yaşatılacakKOCAELİ (İGFA) - 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde Belsa Plaza B Blok önünde gerçekleşecek etkinlikte, karnesini getiren öğrencilere lunapark veya sinema bileti hediye edilecek. Etkinlik saat 11.00’de başlayacak ve 20.00’ye kadar devam edecek. İlkokul ve ortaokul öğrencileri lunapark biletiyle ödüllendirilirken, lise öğrencileri ise sinema bileti alacak. Hediye tesliminde fiziksel karne ibrazı zorunlu tutulacak.

TÜM ÖĞRENCİLER DAVETLİ

Lunapark biletleri sadece öğrencinin anne, baba ya da yasal vasisine teslim edilecek. Hem öğrenci hem de veli için kimlik kartı gösterilmesi gerekiyor. Dijital karneler ise geçerli sayılmayacak. İzmit Belediyesi, tüm öğrencileri bu anlamlı ve eğlenceli etkinliğe davet ediyor.