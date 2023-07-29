Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tepeköy Mahallesi Ekim Sokak ve Karakuzu Sokak’ta altyapı çalışması sonrası tahrip olan yollarda asfalt yama gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin dört bir yanında üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Tepeköy Mahallesi’nde altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan yollarda asfalt yama işlemi gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepeköy Mahallesi Ekim Sokak ve Karakuzu Sokak’ta toplam 270 metre uzunluğundaki yolda 180 ton asfalt yama çalışması yaparak yolları daha konforlu ve güvenli bir hale getirdi.